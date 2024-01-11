Китай запустил коммерческую ракету-носитель Gravity-1 с тремя спутниками

Отмечается, что вывод трех спутников Yunyao-1 был произведен в 13:30 (08:30 мск). Так, для этого была использована платформа в Желтом море, которая находится в акватории недалеко от города Хайян.

Согласно данным, КНР запустила космические аппараты номер 18, 19 и 20 группировки Yunyao, которую планируют расширить до 90 спутников. Они предназначены для наблюдения за изменениями в атмосфере Земли и погодой.

Ранее сообщалось, что Индия намерена вывести на околоземную орбиту 50 спутников в ближайшие пять лет с целью мониторинга поверхности планеты. Отмечалось, что будет создано несколько эшелонов космических аппаратов на разных орбитах, передает «Радиоточка НСН».

