Спутник Минобороны РФ запущен с космодрома Плесецк

Военный спутник запущен в интересах министерства обороны России с самого северного на Земле космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом информирует оборонное ведомство.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическим аппаратом произведён в 10 часов 03 минуты по московскому времени. За старт отвечали боевые расчёты космических войск Воздушно-космических сил РФ. Целевое назначение спутника не раскрывается.

Предыдущий старт на космодроме Плесецк был произведён на прошлой неделе - 21 декабря. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», тогда на расчётную орбиту аппарат военного назначения вывела ракета «Союз-2.1б».

