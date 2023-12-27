Спутник Минобороны РФ запущен с космодрома Плесецк
Военный спутник запущен в интересах министерства обороны России с самого северного на Земле космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом информирует оборонное ведомство.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическим аппаратом произведён в 10 часов 03 минуты по московскому времени. За старт отвечали боевые расчёты космических войск Воздушно-космических сил РФ. Целевое назначение спутника не раскрывается.
Предыдущий старт на космодроме Плесецк был произведён на прошлой неделе - 21 декабря. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», тогда на расчётную орбиту аппарат военного назначения вывела ракета «Союз-2.1б».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru