Индия анонсировала запуск 50 спутников для наблюдения за Землей к 2028 году

Индия намерена вывести на околоземную орбиту 50 спутников в ближайшие пять лет с целью мониторинга поверхности планеты. Такие планы обнародовал руководитель Организации космических исследований страны (ISRO) Шридхара Соманатх.

Он уточнил, что будет создано несколько эшелонов космических аппаратов на разных орбитах. Они будут занимать пространство от геостационарной экваториальной до нижней околоземной орбит. Также спутники будут запускаться на очень низкую околоземную орбиту, передаёт агентство PTI.

По словам Соманатха, одна из целей данной программы – снижение уровня угроз безопасности Индии. При создании спутников предполагается более интенсивно использовать технологии искусственного интеллекта. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», космическое ведомство Индии также намерено применять передовые оптические и электронные системы сбора и анализа данных о земной поверхности.

