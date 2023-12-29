Индия анонсировала запуск 50 спутников для наблюдения за Землей к 2028 году
Индия намерена вывести на околоземную орбиту 50 спутников в ближайшие пять лет с целью мониторинга поверхности планеты. Такие планы обнародовал руководитель Организации космических исследований страны (ISRO) Шридхара Соманатх.
Он уточнил, что будет создано несколько эшелонов космических аппаратов на разных орбитах. Они будут занимать пространство от геостационарной экваториальной до нижней околоземной орбит. Также спутники будут запускаться на очень низкую околоземную орбиту, передаёт агентство PTI.
По словам Соманатха, одна из целей данной программы – снижение уровня угроз безопасности Индии. При создании спутников предполагается более интенсивно использовать технологии искусственного интеллекта. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», космическое ведомство Индии также намерено применять передовые оптические и электронные системы сбора и анализа данных о земной поверхности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Салат оливье за год подорожал на 18%
- Индия анонсировала запуск 50 спутников для наблюдения за Землей к 2028 году
- Юрист разрешил россиянам шуметь в новогоднюю ночь
- Памфилова: Информация о кандидатах на сайте ЦИК появится после их регистрации
- Адвокат: Блогер Лерчек осталась под следствием после уплаты 505 млн налогов
- Песков пригрозил Западу пагубными последствиями из-за изъятия российских активов
- Население Земли достигнет 8 миллиардов человек к 1 января 2024 года
- Экс-главу пензенского Минспорта Кобельского отправили в колонию на 9 лет
- Депутат гордумы Томска Фадеева получила 9 лет колонии по делу об экстремизме
- ФОМ: 79% россиян доверяют Путину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru