Китай успешно запустил экспериментальный спутник связи
Китайский экспериментальный спутник связи Shiyan-9 успешно выведен на орбиту. Об этом сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в соцсети WeChat.
Запуск космического аппарата состоялся в 00:43 (19:43 среды мск) на космодроме Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Спутник отправили на орбиту при помощи ракеты-носителя Long March-3B.
Между тем Пекин обратился в ООН, заявив об угрозе проекта компании SpaceX Илона Маска — глобальной спутниковой системы Starlink, пишет Газета.ру. Китайские власти заявляют, что дважды за прошедший год аппараты якобы едва не столкнулись с орбитальной станцией Tiangong.
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