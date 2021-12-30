Китай успешно запустил экспериментальный спутник связи

Китайский экспериментальный спутник связи Shiyan-9 успешно выведен на орбиту. Об этом сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в соцсети WeChat.

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Запуск космического аппарата состоялся в 00:43 (19:43 среды мск) на космодроме Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Спутник отправили на орбиту при помощи ракеты-носителя Long March-3B.

Между тем Пекин обратился в ООН, заявив об угрозе проекта компании SpaceX Илона Маска — глобальной спутниковой системы Starlink, пишет Газета.ру. Китайские власти заявляют, что дважды за прошедший год аппараты якобы едва не столкнулись с орбитальной станцией Tiangong.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникКосмосКитай
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