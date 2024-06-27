Кипр запустит в космос свой первый микроспутник

По его словам, для того, чтобы такая цель была реализована, на острове в настоящий момент «формируются наборы навыков для будущего и ноу-хау». Скуридис отметил, что инфраструктура, инструменты и опыт, которые Кипрский центр космических исследований и инноваций предоставит всем партнерам, проложат путь для реализации будущих проектов.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем «Экспресс» и «Ямал» с космическими аппаратами на геостационарной орбите на данный момент нет финансирования, передает «Радиоточка НСН».

