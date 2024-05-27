В КНДР признали провал миссии по запуску разведывательного спутника

Запуск разведывательного спутника КНДР закончился неудачей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что ракета взорвалась на этапе полета, когда была задействована первая ступень. По официальным данным, ракета со спутником стартовала 27 мая с космодрома Сохэ.

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Агентство Reuters со ссылкой на систему чрезвычайного вещания японского правительства J-Alert сообщало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии.

Правительство Японии выпустило экстренное предупреждение для жителей юга страны. Пхеньян эту информацию не подтверждал.

В апреле береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Позже в КНДР сообщили об учениях по нанесению условного ядерного контрудара с реактивными системами залпового огня калибра 600 мм, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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