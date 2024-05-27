В КНДР признали провал миссии по запуску разведывательного спутника

Агентство Reuters со ссылкой на систему чрезвычайного вещания японского правительства J-Alert сообщало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии.

Правительство Японии выпустило экстренное предупреждение для жителей юга страны. Пхеньян эту информацию не подтверждал.

В апреле береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Позже в КНДР сообщили об учениях по нанесению условного ядерного контрудара с реактивными системами залпового огня калибра 600 мм, передает «Радиоточка НСН».

