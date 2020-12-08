Капсула с образцами грунта с астероида Рюгу доставлена в Японию

Капсула с грунтом, который собрал космический зонд «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу, доставлена из Австралии в Японию, сообщает телеканал NHK.

Самолет с капсулой приземлился в международном аэропорту Ханэда. После этого ее доставят в лабораторию для проведения исследований.