Капсула с образцами грунта с астероида Рюгу доставлена в Японию
8 декабря 202003:47
Капсула с грунтом, который собрал космический зонд «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу, доставлена из Австралии в Японию, сообщает телеканал NHK.
Самолет с капсулой приземлился в международном аэропорту Ханэда. После этого ее доставят в лабораторию для проведения исследований.
Напомним, образцы грунта с астероида Рюгу взяты в феврале и июле прошлого года во время двух посадок японского зонда на поверхность космического тела. «Хаябуса-2» стартовал обратно к Земле в ноябре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru