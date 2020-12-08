Капсула с образцами грунта с астероида Рюгу доставлена в Японию

Капсула с грунтом, который собрал космический зонд «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу, доставлена из Австралии в Японию, сообщает телеканал NHK.

Самолет с капсулой приземлился в международном аэропорту Ханэда. После этого ее доставят в лабораторию для проведения исследований.

Японский зонд отправил на Землю образцы грунта с астероида Рюгу

Напомним, образцы грунта с астероида Рюгу взяты в феврале и июле прошлого года во время двух посадок японского зонда на поверхность космического тела. «Хаябуса-2» стартовал обратно к Земле в ноябре.

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ФОТО: flickr/2di7 & titanio44
ТЕГИ:КосмосЯпония
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