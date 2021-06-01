Кандидат в полёт на Марс рассказала о сосуществовании женщин и мужчин в космосе

Психологических и анатомических препятствий для полетов женщин в космос нет. Такую точку зрения высказала Анастасия Степанова - финалистка отбора участников колонизационной экспедиции на Марс в рамках проекта Mars One, а также участница исследовательской миссии Mars 160°. Свои мысли она озвучила на конференции «Космос. Открытый разговор».

Россиянка, в частности, раскрыла подробности эксперимента по имитации высадки на красную планету обитаемой исследовательской станции. Экипаж отобранных добровольцев состоял из троих мужчин и троих женщин. Команда провела вместе три месяца. По словам Степановой, специалисты-психологи опасались возможных конфликтов.

«Однако в результате были выявлены интересные моменты: например, женщины чаще проявляли свои эмоции — это были грусть и радость — и гораздо активнее и чаще общались с центром управления полетов», — рассказала участница эксперимента.

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Поначалу, по ее словам, мужчины чаще проявляли гнев, когда дело доходило до обсуждения каких-то проблемных вопросов. Однако через некоторое время добровольцы обоего пола начали вести себя одинаково: они по минимуму общались с ЦУПом и стали менее эмоциональны.

По мнению Анастасии Степановой, это демонстрирует, что совместная работа в экипаже постепенно стирает гендерные границы. Она также выразила уверенность, что с точки зрения анатомии у мужчин и женщин плюсов и минусов в плане полёта в космос поровну.

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Фото: facebook.com/anastasiastepanovamars
ТЕГИ:ЖенщиныМарсКосмос
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