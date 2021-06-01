Кандидат в полёт на Марс рассказала о сосуществовании женщин и мужчин в космосе

Психологических и анатомических препятствий для полетов женщин в космос нет. Такую точку зрения высказала Анастасия Степанова - финалистка отбора участников колонизационной экспедиции на Марс в рамках проекта Mars One, а также участница исследовательской миссии Mars 160°. Свои мысли она озвучила на конференции «Космос. Открытый разговор».

Россиянка, в частности, раскрыла подробности эксперимента по имитации высадки на красную планету обитаемой исследовательской станции. Экипаж отобранных добровольцев состоял из троих мужчин и троих женщин. Команда провела вместе три месяца. По словам Степановой, специалисты-психологи опасались возможных конфликтов.

«Однако в результате были выявлены интересные моменты: например, женщины чаще проявляли свои эмоции — это были грусть и радость — и гораздо активнее и чаще общались с центром управления полетов», — рассказала участница эксперимента.