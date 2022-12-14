К Земле приближается «рождественский» астероид
15 декабря к Земле приблизится астероид 2015 RN35, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на европейского космическое агентство.
Он назван по году, в котором был обнаружен. Иностранные журналисты окрестили его «рождественским» в честь приближающегося праздника. Небесное тело не представляет опасности для Земли. По словам экспертов, астероид пролетит от нашей планеты на расстоянии, сопоставимом по километражу с расстоянием от Земли до Луны, которое умножили на два.
Увидеть астероид получится не только благодаря небольшому расстоянию, но и размерам. Параметры 2015 RN35 – от 40 до 160 метров.
Ранее в NASA заявили, что запущенный ранее зонд «Дарт» смог выполнить свою смертельную миссию и отклонил орбиту представлявшего опасность для Земли астероида Диморфа на 32 минуты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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