К Земле приближается «рождественский» астероид

Он назван по году, в котором был обнаружен. Иностранные журналисты окрестили его «рождественским» в честь приближающегося праздника. Небесное тело не представляет опасности для Земли. По словам экспертов, астероид пролетит от нашей планеты на расстоянии, сопоставимом по километражу с расстоянием от Земли до Луны, которое умножили на два.

Увидеть астероид получится не только благодаря небольшому расстоянию, но и размерам. Параметры 2015 RN35 – от 40 до 160 метров.

Ранее в NASA заявили, что запущенный ранее зонд «Дарт» смог выполнить свою смертельную миссию и отклонил орбиту представлявшего опасность для Земли астероида Диморфа на 32 минуты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

