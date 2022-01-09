Российские ученые: к Земле приближается астероид массой 18 тысяч тонн

Небесное тело направляется к Земле, но сближение с планетой произойдет не раньше 5 апреля 2095 года. Диаметр астероида под названием UL17 - 24 метра. Шансы на то, что он столкнется с нашей планетой оцениваются в 0,02%.

Также никаких шансов на столкновение с Землей нет у открытого в 2014 году астероида Апофис. У этого космического тела размеры намного больше — его диаметр составляет 400 метров, но угрозы для землян он не представляет.

Как сообщалось ранее, МЧС России не распространяло прогноз о смертельном астероиде, угрожающем Земле. Ранее исследователи спрогнозировали, что при возможном столкновении астероида c Землёй, высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн.

