Российские ученые: к Земле приближается астероид массой 18 тысяч тонн
Астероид, масса которого достигает 18 тысяч тонн, обнаружили ученые Института прикладной математики Российской академии наук, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Небесное тело направляется к Земле, но сближение с планетой произойдет не раньше 5 апреля 2095 года. Диаметр астероида под названием UL17 - 24 метра. Шансы на то, что он столкнется с нашей планетой оцениваются в 0,02%.
Также никаких шансов на столкновение с Землей нет у открытого в 2014 году астероида Апофис. У этого космического тела размеры намного больше — его диаметр составляет 400 метров, но угрозы для землян он не представляет.
Как сообщалось ранее, МЧС России не распространяло прогноз о смертельном астероиде, угрожающем Земле. Ранее исследователи спрогнозировали, что при возможном столкновении астероида c Землёй, высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн.
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