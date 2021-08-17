К созданию российской аппаратуры для слежения за астероидами с Луны привлекут частников

АНЦ будет привлекаться к созданию аппаратуры Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве для слежения за астероидами.

Ранее стало известно о том, что «Роскосмос» намерен развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной. В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов «Луч» насчитывает три космических аппарата.

