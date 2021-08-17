К созданию российской аппаратуры для слежения за астероидами с Луны привлекут частников

Госкорпорация «Роскосмос» планирует для слежения за астероидно-кометной опасностью задействовать Астрономический научный центр в создании аппаратуры, которая будет установлена на Лунной научной базе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Понадобится 150 лет!» Многоразовую ракету для полетов на Луну назвали бессмысленной

АНЦ будет привлекаться к созданию аппаратуры Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве для слежения за астероидами.

Ранее стало известно о том, что «Роскосмос» намерен развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной. В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов «Луч» насчитывает три космических аппарата.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:ЛунаКосмосРоскосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры