К охране космодрома «Восточный» подключили робота
Космические секреты на космодроме «Восточный» в Амурской области будет хранить робот «Маркер», сообщает «РЕН ТВ».
Как сообщает «Роскосмос», он будет патрулировать территорию космодрома. Робот работает как в радиоуправляемом режиме, так и автономно. В настоящее время создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные.
Данные комплексы планируется применять для охраны космодромов и других режимных объектов.
Как сообщалось ранее, новый аэропорт, который строится у космодрома «Восточный», будет обладать взлетно-посадочной полосой длиной 4,4 километра.
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