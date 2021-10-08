К охране космодрома «Восточный» подключили робота

Как сообщает «Роскосмос», он будет патрулировать территорию космодрома. Робот работает как в радиоуправляемом режиме, так и автономно. В настоящее время создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные.

Данные комплексы планируется применять для охраны космодромов и других режимных объектов.

Как сообщалось ранее, новый аэропорт, который строится у космодрома «Восточный», будет обладать взлетно-посадочной полосой длиной 4,4 километра.

