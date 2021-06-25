Арестован гендиректор фирмы, работавшей на космодроме «Восточный»
Благовещенский городской суд арестовал до 22 августа генерального директора фирмы, работавшей на космодроме «Восточный». Его подозревают в даче взятки, невыплате заработной платы, а также в мошенничестве.
Сам подозреваемый и его защитник просили избрать мерой пресечения домашний арест. Суд также отмечает, что арестованный не имеет в Амурской области постоянного места жительства и регистрации.
В начале июня сообщалось, что на космодромы yf «Байконур» и «Восточный» назначено новое руководство, передает RT.
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