Арестован гендиректор фирмы, работавшей на космодроме «Восточный»

Сам подозреваемый и его защитник просили избрать мерой пресечения домашний арест. Суд также отмечает, что арестованный не имеет в Амурской области постоянного места жительства и регистрации.

В начале июня сообщалось, что на космодромы yf «Байконур» и «Восточный» назначено новое руководство, передает RT.



