Арестован гендиректор фирмы, работавшей на космодроме «Восточный»

Благовещенский городской суд арестовал до 22 августа генерального директора фирмы, работавшей на космодроме «Восточный». Его подозревают в даче взятки, невыплате заработной платы, а также в мошенничестве.

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Сам подозреваемый и его защитник просили избрать мерой пресечения домашний арест. Суд также отмечает, что арестованный не имеет в Амурской области постоянного места жительства и регистрации.

В начале июня сообщалось, что на космодромы yf «Байконур» и «Восточный» назначено новое руководство, передает RT.


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Фото: РИА Новости
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