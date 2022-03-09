Japan Airlines отменил мартовские рейсы между Токио и Москвой
Ведущая японская авиакомпания Japan Airlines девятого марта заявил об отмене шести рейсов на март между Токио и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявила авиакомпания, такое решение было принято из-за ситуации на Украине.
Отмененные рейсы должны были состояться 10, 11, 17, 18, 24 и 25 марта.
Отмечается, что Japan Airlines также отменили несколько рейсов из Токио в Париж, Хельсинки и Франкфурт. Все отмененные полеты должны были пройти с девятого по 16 марта.
В начале марта Japan Airlines приостановила бронирование новых билетов из Москвы в Токио.
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