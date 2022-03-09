Japan Airlines отменил мартовские рейсы между Токио и Москвой

Ведущая японская авиакомпания Japan Airlines девятого марта заявил об отмене шести рейсов на март между Токио и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» до 20 мая прекратила полеты в Египет

Как заявила авиакомпания, такое решение было принято из-за ситуации на Украине.

Отмененные рейсы должны были состояться 10, 11, 17, 18, 24 и 25 марта.

Отмечается, что Japan Airlines также отменили несколько рейсов из Токио в Париж, Хельсинки и Франкфурт. Все отмененные полеты должны были пройти с девятого по 16 марта.

В начале марта Japan Airlines приостановила бронирование новых билетов из Москвы в Токио.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияАвиакомпании
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры