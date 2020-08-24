Изоляция космонавтов на МКС продлена на сутки

Изоляцию экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте решили продлить на сутки по причине того, что источник утечки воздуха до сих пор не найден. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Роскосмоса», передает РИА Новости.

В госкорпорации отметили, что после совещания центров управления стран-партнеров было решено открыть люки 25 августа в 11.00 мск. Затем экипаж продолжит штатную программу работы на МКС.