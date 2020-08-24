Изоляция космонавтов на МКС продлена на сутки
Изоляцию экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте решили продлить на сутки по причине того, что источник утечки воздуха до сих пор не найден. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Роскосмоса», передает РИА Новости.
В госкорпорации отметили, что после совещания центров управления стран-партнеров было решено открыть люки 25 августа в 11.00 мск. Затем экипаж продолжит штатную программу работы на МКС.
На совещании отмечалось, что все проверенные модули станции оказались герметичны. После открытия люков экипаж продолжит мониторить уровень давления и атмосферы на станции.
Ранее планировалось, что изоляция космонавтов в российском сегменте завершится 24 августа.
Между тем, член экипажа МКС Иван Вагнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о самочувствии экипажа, который изолировался в российском сегменте станции в связи с утечкой воздуха, передает RT.
20 августа отмечалось, что утечка воздуха зафиксирована в американском сегменте МКС, сообщает РИА ФАН. Специалисты подчеркивали, что инцидент не представляет угрозы для космонавтов и станции.
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