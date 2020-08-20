В NASA считают, что утечка воздуха на МКС не опасна

На МКС в ближайшие дни закроют люки всех отсеков, чтобы отследить уровень давления воздуха в каждом из них. С пятницы до воскресенья американский астронавт Крис Кэссиди проведет в российском модуле «Звезда».

Одной из возможных причин утечки специалисты назвали попадание метеорита или фрагмента космического мусора. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее специалисты NASA сообщили о расширении гигантской области с пониженной магнитной напряженностью в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой.

