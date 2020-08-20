В NASA считают, что утечка воздуха на МКС не опасна
NASA сообщило, что вероятная утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы для жизни членов экипажа. На сайте американского космического агентства также говорится, что необходимо выявить источник утечки и выполнить ремонт.
На МКС в ближайшие дни закроют люки всех отсеков, чтобы отследить уровень давления воздуха в каждом из них. С пятницы до воскресенья американский астронавт Крис Кэссиди проведет в российском модуле «Звезда».
Одной из возможных причин утечки специалисты назвали попадание метеорита или фрагмента космического мусора. Об этом ТАСС сообщил источник.
Ранее специалисты NASA сообщили о расширении гигантской области с пониженной магнитной напряженностью в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой.
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