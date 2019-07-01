Из-за нарушений в России за год отстранили от полетов 425 пилотов

В России за год от полётов отстранили более 400 пилотов. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, решения были приняты из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений.

Кроме того, Куренной подчеркнул, подготовка лётчиков — ключевой вопрос безопасности пассажирских перевозок, поэтому надзорное ведомство занимается проверкой учебных заведений гражданской авиации.

Как пишут argumenti.ru, также была прекращена работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 лётных свидетельств.