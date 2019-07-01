Из-за нарушений в России за год отстранили от полетов 425 пилотов
В России за год от полётов отстранили более 400 пилотов. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, решения были приняты из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений.
Кроме того, Куренной подчеркнул, подготовка лётчиков — ключевой вопрос безопасности пассажирских перевозок, поэтому надзорное ведомство занимается проверкой учебных заведений гражданской авиации.
Как пишут argumenti.ru, также была прекращена работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 лётных свидетельств.
Ранее МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево. В документе отмечается, что после попадания молнии у самолета отключился автопилот, была нарушена связь, при этом пилот оценивал ситуацию как штатную.
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов заявил НСН, что вины летчиков в произошедшем искать не стоит. Инцидент, по словам эксперта, связан с ударом молнии и последующим за этим отказом электроники.
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