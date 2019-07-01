Авиация и космос

Из-за нарушений в России за год отстранили от полетов 425 пилотов

9 июля15:58

В России за год от полётов отстранили более 400 пилотов. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, решения были приняты из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений.

Кроме того, Куренной подчеркнул, подготовка лётчиков — ключевой вопрос безопасности пассажирских перевозок, поэтому надзорное ведомство занимается проверкой учебных заведений гражданской авиации.

Как пишут argumenti.ru, также была прекращена работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 лётных свидетельств.

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Ранее МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево. В документе отмечается, что после попадания молнии у самолета отключился автопилот, была нарушена связь, при этом пилот оценивал ситуацию как штатную.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов заявил НСН, что вины летчиков в произошедшем искать не стоит. Инцидент, по словам эксперта, связан с ударом молнии и последующим за этим отказом электроники.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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