Российские Су-27 поднимали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой
В России истребители Су-27 были подняты на перехват бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтийским морем. Об этом информирует Минобороны России29 августа.
Инцидент произошел накануне, отмечают «Известия».
«28 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — сообщает Национальный центр управления обороной России.
Отмечается, что российские истребители придерживались международных правил использования воздушного пространства. Пилоты вернулись на аэродром базирования после того, как американский бомбардировщик отдалился от воздушной границы России.
Накануне Су-27 совершили несколько вылетов – для перехвата самолетов-разведчиков США, Швеции и Дании над Балтийским морем и над Черным морем - американского самолета-разведчика RC-135 и стратегического бомбардировщика США B-52.
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