В «Роскосмосе» заявили об окончании летных испытаний легкой ракеты «Ангара-1.2»

Летные испытания ракеты легкого класса «Ангара-1.2» завершились. Об этом рассказал заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по ракетным проектам Дмитрий Баранов, передает РИА Новости.

По словам Баранова, уже прошли зачетные испытания ракеты, программа летных испытаний закончилась.

«Машина сейчас будет сдаваться на вооружение или приниматься в эксплуатацию, это формулировки, можно и так, и так говорить», - указал замгендиректора.

Баранов отметил, что комплекс «Ангара», в который входят легкая и тяжелая ракеты, пока не принимается в эксплуатацию. Испытания тяжелой машины еще не завершены. Кроме того, есть «экономические вопросы» по легкой версии.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что в этом году в России начнут серийное производство терминала для широкополосного доступа в интернет — альтернативы системе Starlink.

