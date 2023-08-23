Индия посадила спускаемый модуль на Луну

Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны, сообщила Индийская организация космических исследований. За трансляцией по видеомосту наблюдал премьер страны Нарендра Моди, который находится в ЮАР на саммите БРИКС.

Два дня назад посадочный модуль индийской межпланетной лунной Чандраян-3 успешно установил связь с орбитальным аппаратом Чандраян-2.

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Роскосмос сообщил в выходные, что космическая миссия «Луна-25» должна была выйти на предпосадочную орбиту, однако связь с аппаратом прервалась, после чего он столкнулся с поверхностью Луны и прекратил существование. Авария межпланетной станции «Луна-25» может привести к увеличению финансирования и ускорению реализации лунной программы России, сказал «Радиоточке НСН» действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

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ФОТО: isro.gov.in
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