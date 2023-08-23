Индия посадила спускаемый модуль на Луну

Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны, сообщила Индийская организация космических исследований. За трансляцией по видеомосту наблюдал премьер страны Нарендра Моди, который находится в ЮАР на саммите БРИКС.

Два дня назад посадочный модуль индийской межпланетной лунной Чандраян-3 успешно установил связь с орбитальным аппаратом Чандраян-2.