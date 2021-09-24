Именем лидера группы Space назовут планету
Лидер группы Space Дидье Маруани получил в Москве сертификат, подтверждающий название его именем одной из малых планет. Мероприятие состоится в воскресенье, 26 сентября, в музее космонавтики, сообщили в пресс-службе музея.
Там отметили, что творчество этого французского музыканта неразрывно связано с историей космонавтики и полетами международных экипажей.
Планета была названа в его честь в этом году. Небесное тело расположено в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Открыта она была 23 ноября 2009 года московский астроном Тимуром Крячко. Тогда ее предварительным наименованием было 2009 WL184, а после уточнения орбиты она получила номер 275215.
По традиции астроном-открыватель предложил имя для нового космического объекта – по его мнению, планета должна получить имя Маруани.
Маруани не раз был в России, в 1988 году пластинка со вторым сольным альбомом исполнителя Space Opera побывала на борту орбитальной станции «Мир», а в 2011-ом музыкант дал концерт в Звездном городке в честь 50-летия первого полета человека в космос.
Ранее стало известно, что Дидье Маруани подал новый иск к королю российской эстрады Филиппу Киркорову.
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