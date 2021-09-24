Именем лидера группы Space назовут планету

Планета была названа в его честь в этом году. Небесное тело расположено в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Открыта она была 23 ноября 2009 года московский астроном Тимуром Крячко. Тогда ее предварительным наименованием было 2009 WL184, а после уточнения орбиты она получила номер 275215.

По традиции астроном-открыватель предложил имя для нового космического объекта – по его мнению, планета должна получить имя Маруани.

Маруани не раз был в России, в 1988 году пластинка со вторым сольным альбомом исполнителя Space Opera побывала на борту орбитальной станции «Мир», а в 2011-ом музыкант дал концерт в Звездном городке в честь 50-летия первого полета человека в космос.

Ранее стало известно, что Дидье Маруани подал новый иск к королю российской эстрады Филиппу Киркорову.



