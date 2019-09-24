Маруани подал новый иск к Киркорову
Французский певец и музыкант Дидье Маруани подал новый иск к королю российской эстрады Филиппу Киркорову, пишет РБК. На этот раз речь пойдёт о защите чести и достоинства. Как пояснили изданию в пресс-службе Пресненского суда Москвы, ответчиками помимо певца значатся АО «Издательский дом «Комсомольская правда», АО «Ньюс Медиа», АО «Телерадиокомпания «Петербург» и адвокат Киркорова Александр Добровинский.
По словам адвоката французского музыканта Евгения Тарло, сумма иска 15 миллионов рублей. Причиной для разбирательства послужило распространение в указанных СМИ информации о том, что Маруани якобы вымогал у российской звезды деньги. Эти сведения, по его словам, не соответствуют действительности.
Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», экс-судья Евгений Тарло в эфире НСН анонсировал новые иски по громкому делу о плагиате. Напомним, что предметом спора Дидье Маруани с Филиппом Киркоровым стала песня «Жестокая любовь». Судебное разбирательство длится с 2016 года пока без особого успеха для французского музыканта.
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