Маруани подал новый иск к Киркорову

По словам адвоката французского музыканта Евгения Тарло, сумма иска 15 миллионов рублей. Причиной для разбирательства послужило распространение в указанных СМИ информации о том, что Маруани якобы вымогал у российской звезды деньги. Эти сведения, по его словам, не соответствуют действительности.

Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», экс-судья Евгений Тарло в эфире НСН анонсировал новые иски по громкому делу о плагиате. Напомним, что предметом спора Дидье Маруани с Филиппом Киркоровым стала песня «Жестокая любовь». Судебное разбирательство длится с 2016 года пока без особого успеха для французского музыканта.

