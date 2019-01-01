Названа дата заседания суда по иску Маруани к Киркорову
Адвокат рассказал НСН, что следствие не может завести дело на Маруани по статье «Клевета» до окончания текущего судебного процесса.
Новый иск против Филиппа Киркорова о нарушении авторских прав от французского певца Дидье Маруани принят Таганским районным судом к производству. Об этом НСН рассказал сотрудник Коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», представляющей интересы Дидье Маруани, Дмитрий Кожухов. По его словам, заседание назначено на конец июня.
«Сегодня обменялись с ответчиками позициями. Назначили судебное заседание на 28 июня. Соответственно, суд принял к производству исковое заявление, будем судиться дальше», — сообщил Кожухов.
В то же время адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил о намерении подать встречный иск к французскому певцу — по статье «Клевета», добавил собеседник НСН. Однако есть большая вероятность, что правоохранители не смогут завести дело до окончания гражданского разбирательства по первому иску.
«Да, Добровинский действительно планирует подать иск от имени Филиппа Киркорова по статье “Клевета”. Он это сегодня мне озвучил, но перспективы данного заявления сегодня трудно обрисовать. Могу сказать одно, что по этой статье вряд ли будет принято решение правоохранительными органами до тех пор, пока не будет окончательно всё разрешено в суде. Поскольку эти два процесса взаимосвязаны, не факт даже, что согласятся возбудить уголовное дело следователи сейчас, пока идёт гражданский судебный процесс. Это процедурная тонкость», — отметил Кожухов.
Напомним, ранее адвокат Дидье Маруани, председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» Евгений Тарло раскрыл детали иска к российскому певцу Филиппу Киркорову в пресс-центре НСН. По его словам, речь идёт о намерении французского певца отсудить у российского короля эстрады 272 миллиона рублей. В такую сумму оценивается нарушение авторских прав Киркоровым, заимствовавшим существенную часть мелодии у Маруани в своей песне «Жестокая любовь». Дело тянется с 2016 года, когда стороны так и не смогли разрешить претензии друг к другу.
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