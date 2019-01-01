Названа дата заседания суда по иску Маруани к Киркорову

Новый иск против Филиппа Киркорова о нарушении авторских прав от французского певца Дидье Маруани принят Таганским районным судом к производству. Об этом НСН рассказал сотрудник Коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», представляющей интересы Дидье Маруани, Дмитрий Кожухов. По его словам, заседание назначено на конец июня.

«Сегодня обменялись с ответчиками позициями. Назначили судебное заседание на 28 июня. Соответственно, суд принял к производству исковое заявление, будем судиться дальше», — сообщил Кожухов.

В то же время адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил о намерении подать встречный иск к французскому певцу — по статье «Клевета», добавил собеседник НСН. Однако есть большая вероятность, что правоохранители не смогут завести дело до окончания гражданского разбирательства по первому иску.