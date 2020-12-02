Илон Маск определил сроки отправки человека на Марс

Миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине сообщил, что доставит человека на Марс в ближайшие шесть лет, передает РИА Новости.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет», - сказал он. «Если нам повезет, то, может, и за четыре года», - добавил Маск. При этом он отметил, что отправить на Марс корабль без человека на борту планируется в течение двух лет.