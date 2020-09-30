На Марсе нашли озера с соленой водой

Ученые из Италии нашли на южном полюсе Марса соленые озера, пишет Nature Astronomy.

Открытие удалось совершить благодаря данным данных орбитального зонда Mars Express, собранным с 2010 по 2019 год.

Речь идет о четырех водоемах, самое большое из них занимает 30 километров в ширину. Озера находятся на глубине полутора километров.

До конца 2020-го представят космическую программу на десятилетие

Учены считают, что озера состоят из густого рассола из перхлоратов, которые могут возникать в приполярных регионах планеты.

По мнению специалистов, наличие на Марсе жидкой воды, а не только льдов, повышает вероятность микробной жизни на планете или под ее поверхностью. Для подтверждения гипотезы требуется провести еще несколько исследований.

Ранее профессор Массачусетского технологического института Джеффри Хоффман заявил, что чистейший кислород может впервые появиться на Марсе в 2021 году.

На планету уже отправили аппарат величиной аккумулятор автомобиля, который сможет получить кислород из атмосферы Огненной планеты, он прибудет на Марс в феврале.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:КосмосУченыеМарс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры