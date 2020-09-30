На Марсе нашли озера с соленой водой

Учены считают, что озера состоят из густого рассола из перхлоратов, которые могут возникать в приполярных регионах планеты.

По мнению специалистов, наличие на Марсе жидкой воды, а не только льдов, повышает вероятность микробной жизни на планете или под ее поверхностью. Для подтверждения гипотезы требуется провести еще несколько исследований.

Ранее профессор Массачусетского технологического института Джеффри Хоффман заявил, что чистейший кислород может впервые появиться на Марсе в 2021 году.

На планету уже отправили аппарат величиной аккумулятор автомобиля, который сможет получить кислород из атмосферы Огненной планеты, он прибудет на Марс в феврале.

