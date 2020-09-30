На Марсе нашли озера с соленой водой
Ученые из Италии нашли на южном полюсе Марса соленые озера, пишет Nature Astronomy.
Открытие удалось совершить благодаря данным данных орбитального зонда Mars Express, собранным с 2010 по 2019 год.
Речь идет о четырех водоемах, самое большое из них занимает 30 километров в ширину. Озера находятся на глубине полутора километров.
Учены считают, что озера состоят из густого рассола из перхлоратов, которые могут возникать в приполярных регионах планеты.
По мнению специалистов, наличие на Марсе жидкой воды, а не только льдов, повышает вероятность микробной жизни на планете или под ее поверхностью. Для подтверждения гипотезы требуется провести еще несколько исследований.
Ранее профессор Массачусетского технологического института Джеффри Хоффман заявил, что чистейший кислород может впервые появиться на Марсе в 2021 году.
На планету уже отправили аппарат величиной аккумулятор автомобиля, который сможет получить кислород из атмосферы Огненной планеты, он прибудет на Марс в феврале.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25
- Турцию назвали единственным доступным россиянам зарубежным вариантом отдыха
- Объявлены победители премии РАДИО JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза»
- Стало известно, как грипп влияет на коронавирус
- Туроператоры прогнозируют продолжительный сезон в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru