«Гуманитариев не берут»: Начальник ЦПК рассказал, кого берут в космонавты

По его словам, людей с гуманитарным образованием не берут в космонавты, так как им потребуется дополнительная подготовка, а времени на неё не будет.

«У нас нет возможности каждого доподготавливать в объёме школы, потом университета или института», - заключил Харламов.

Согласно требования ЦПК, граждане, желающие стать космонавтами, должны иметь высшее образование в области информатики, электроники, радиотехники, ядерной энергетики, авиационной и ракетно-космической техники, нанотехнологий, математики и механики, физики, химии, биологических наук.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» совместно с ЦПК объявила о старте четвертого открытого набора в отряд космонавтов, сообщает «Радиоточка НСН».

