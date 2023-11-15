Академик РАН заявил, что российские космонавты тратят на ремонт МКС до 50% времени

Выступая на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, ученый посетовал на то, что драгоценное время работы космонавтов тратится не на научные эксперименты, а на восстановление техники.

В своем выступлении ученый добавил, что с 1994 года Россия потратила на проект МКС свыше $14 млрд.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-24» выполнил операцию по уводу Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

