Академик РАН заявил, что российские космонавты тратят на ремонт МКС до 50% времени

Космонавты тратят до 50% полезного времени на ремонтные работы на российском сегменте МКС. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на доклад генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», академика РАН Владимира Соловьева.

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Выступая на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, ученый посетовал на то, что драгоценное время работы космонавтов тратится не на научные эксперименты, а на восстановление техники.

В своем выступлении ученый добавил, что с 1994 года Россия потратила на проект МКС свыше $14 млрд.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-24» выполнил операцию по уводу Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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