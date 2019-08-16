Госпитализирован второй пилот А-321
Второй пилот самолёта А-321, совершившего аварийную посадку в поле Подмосковья 15 августа, Георгий Мурзин госпитализирован, сообщает ТАСС. Об этом рассказал директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.
По его словам, у пилота ушибы груди, его жизни ничто не угрожает.
«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним всё будет нормально», — цитирует Скуратова RT.
Добавим, Георгий Мурзин работает в «Уральских авиалиниях» с прошлого года. Ему 23 года, он имеет стаж налёта более 600 часов, отмечает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что экипаж А-321 вернулся в Екатеринбург. Напомним, в результате жёсткой посадки в поле Подмосковья, пострадали 74 человека. Пилоты были вынуждены посадить судно из-за отказа двигателей. Причиной поломки техники стали птицы, попавшие в оба двигателя сразу после вылета из воздушной гавани. Все пассажиры, летевшие рейсом, благодаря грамотным действиям экипажа, выжили. По последним данным, госпитализация потребовалась только одной женщине. Всем гражданам, летевшим данным рейсом, государство выплатит по 100 тысяч рублей. Суммы компенсаций пострадавшим будут определены, исходя из причинённого вреда.
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