Госпитализирован второй пилот А-321

Второй пилот самолёта А-321, совершившего аварийную посадку в поле Подмосковья 15 августа, Георгий Мурзин госпитализирован, сообщает ТАСС. Об этом рассказал директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.

По его словам, у пилота ушибы груди, его жизни ничто не угрожает.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним всё будет нормально», — цитирует Скуратова RT.

Добавим, Георгий Мурзин работает в «Уральских авиалиниях» с прошлого года. Ему 23 года, он имеет стаж налёта более 600 часов, отмечает телеканал «360».