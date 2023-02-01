Турция предупредила о рисках обслуживания самолетов российских авиакомпаний

Турецкий провайдер услуг наземного облуживания в аэропортах, компания Havaş предупредила о рисках с обслуживанием самолетов Boeing и Airbus, находящихся в парках у авиакомпаний из России, Белоруссии, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича из-за угрозы американских санкций. Об этом говорится в письме главы Havaş Мете Эрны, отправленном контрагентам, сообщает РБК.

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Всего в списке более 170 самолетов российских авиакомпаний, семь белорусских и четыре иранских. В этом письме также упоминаются бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, принадлежащие Роману Абрамовичу.

Ранее СМИ писали, что США склоняют Турцию к бойкоту российских авиакомпаний, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции СШАРоссияАвиакомпанииСамолетыТурция
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