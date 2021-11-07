Авиаперевозчик: Необходимо утилизировать севший в поле самолёт A321

«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать... когда будет окончательно подписан отчёт о расследовании аварии и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — цитирует Скуратова RT.

15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. При этом никто не пострадал. Бортпроводники самолета получили ордена Мужества

Самолет сaжaли комaндир воздушного суднa Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 aвгустa президент Российско Федерaции Влaдимир Путин присвоил им звaния Героев России.

