Авиаперевозчик: Необходимо утилизировать севший в поле самолёт A321

По словам генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова, самолёт Airbus A321, экстренно севший в кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году, «никому не нужен», и его необходимо утилизировать. Об этом он заявил в интервью РБК.

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«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать... когда будет окончательно подписан отчёт о расследовании аварии и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — цитирует Скуратова RT.

15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. При этом никто не пострадал. Бортпроводники самолета получили ордена Мужества

Самолет сaжaли комaндир воздушного суднa Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 aвгустa президент Российско Федерaции Влaдимир Путин присвоил им звaния Героев России.

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