Глава Ростеха допустил ребрендинг Superjet

Также в своем интервью Чемезов обозначил перспективы работы «Ростеха» для развития российского самолетостроения – уйти «от сильной зависимости от иностранных комплектующих». По словам Чемезова, убытки от производства каждого самолета гражданской авиации в России компенсируются за счет военного бюджета.

Напомним, в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево при экстренной посадке разбился Sukhoi SuperJet 100, незадолго до этого вылетевший в Мурманск. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

Ранее авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире НСН напомнил, как дефицита запчастей влияет на количество полетов российских лайнеров по сравнению с самолетами конкурентов.

