Глава «Роскосмоса» заявил о необходимости создать аналог «Бурана»
России необходимы проекты по изготовлению многоразовых возвращаемых космических кораблей, аналогичных «Бурану» производства СССР. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые», сообщило агентство ТАСС.
По словам Борисова, в плане научно-исследовательских работ сегодня прорабатываются такие проекты, они находятся на серьезной стадии практической реализации.
Глава «Роскосмоса» объяснил востребованность проекта тем, что сегодня с орбиты получается возвращать лишь десятки килограммов грузов. При этом основным препятствием в производстве такого корабля является нехватка денежных средств, посетовал Борисов.
Ранее выход в открытый космос российских космонавтов, запланированный на 26 апреля, перенесли на начало мая. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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