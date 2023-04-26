Глава «Роскосмоса» заявил о необходимости создать аналог «Бурана»

По словам Борисова, в плане научно-исследовательских работ сегодня прорабатываются такие проекты, они находятся на серьезной стадии практической реализации.

Глава «Роскосмоса» объяснил востребованность проекта тем, что сегодня с орбиты получается возвращать лишь десятки килограммов грузов. При этом основным препятствием в производстве такого корабля является нехватка денежных средств, посетовал Борисов.

Ранее выход в открытый космос российских космонавтов, запланированный на 26 апреля, перенесли на начало мая. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

