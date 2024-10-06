Маск: При победе Трампа американцы высадятся на Марс до конца его срока

Американский миллиардер Илон Маск пообещал, что в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах американцы высадятся на Марс до конца его срока. Об этом в ходе митинга в Батлере, трансляция которого велась на YouTube, заявил сам экс-президент США.

Маск тоже принял участие в этом мероприятии.

«Маск — единственная причина, благодаря которой мы можем отправлять американских астронавтов в космос», – отметил Трамп.

Маск поддержал Трампа на предвыборном мероприятии

Отмечается, что в таком случае США смогут опередить Китай в вопросе полетов на Марс. Однако у американцев до сих пор нет прошедшего испытания космического корабля, который был бы способен доставить астронавтов на планету.

До этого сам миллиардер говорил, что пока полетам на Марс мешают регуляторы США.

Ранее Илон Маск объявил о намерении отправить на Марс пять кораблей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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