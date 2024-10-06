Маск: При победе Трампа американцы высадятся на Марс до конца его срока
Американский миллиардер Илон Маск пообещал, что в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах американцы высадятся на Марс до конца его срока. Об этом в ходе митинга в Батлере, трансляция которого велась на YouTube, заявил сам экс-президент США.
Маск тоже принял участие в этом мероприятии.
«Маск — единственная причина, благодаря которой мы можем отправлять американских астронавтов в космос», – отметил Трамп.
Отмечается, что в таком случае США смогут опередить Китай в вопросе полетов на Марс. Однако у американцев до сих пор нет прошедшего испытания космического корабля, который был бы способен доставить астронавтов на планету.
До этого сам миллиардер говорил, что пока полетам на Марс мешают регуляторы США.
Ранее Илон Маск объявил о намерении отправить на Марс пять кораблей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зампреда комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке
- СМИ: ВС России поразили судно с западным оружием при разгрузке под Одессой
- Маск: При победе Трампа американцы высадятся на Марс до конца его срока
- СМИ: Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин умер на СВО
- Медведев: В случае нападения Украины Белоруссия может обратиться за помощью к РФ
- Врачи: Актер Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии
- Медведев: «Жаль», что Трамп не был правителем мира последние 10 тыс. лет
- Немецкие археологи попытались определить участников древнейшей битвы в Европе
- СМИ: На допросе Лерчек дала признательные показания, но потом отказалась от них
- ЦАХАЛ объявила об ударах по складам «Хезболлы» под домами в Бейруте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru