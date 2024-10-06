Маск: При победе Трампа американцы высадятся на Марс до конца его срока

Американский миллиардер Илон Маск пообещал, что в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах американцы высадятся на Марс до конца его срока. Об этом в ходе митинга в Батлере, трансляция которого велась на YouTube, заявил сам экс-президент США.

Маск тоже принял участие в этом мероприятии.

«Маск — единственная причина, благодаря которой мы можем отправлять американских астронавтов в космос», – отметил Трамп.