Глава набсовета Airbus заявил, что Европе нужен суверенный доступ к космосу
Европа нуждается в суверенном доступе к космосу, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США, заявил глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман в интервью газете Handelsblatt.
Он отметил, что в течение долгих лет у европейцев не было больших космических амбиций, поэтому Европа сильно отстает. Так, по его словам, в 2024 году США произвели 140 пусков ракет, Китай - 70, а в Европе запустили всего три ракеты.
Оберман подчеркнул, что сейчас появилась возможность запускать европейскую ракету-носитель Ariane 6 «с высокой полезной нагрузкой и хорошей частотой». Помимо прочего, уже есть прогресс с малыми ракетами, например, компании Isar Aerospace.
По мнению Обермана, Европе необходимо получить суверенный доступ к космосу, чтобы не зависеть от американского предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона Маска и его спутников Starlink.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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