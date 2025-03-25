Глава набсовета Airbus заявил, что Европе нужен суверенный доступ к космосу

Европа нуждается в суверенном доступе к космосу, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США, заявил глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман в интервью газете Handelsblatt.

Он отметил, что в течение долгих лет у европейцев не было больших космических амбиций, поэтому Европа сильно отстает. Так, по его словам, в 2024 году США произвели 140 пусков ракет, Китай - 70, а в Европе запустили всего три ракеты.

Оберман подчеркнул, что сейчас появилась возможность запускать европейскую ракету-носитель Ariane 6 «с высокой полезной нагрузкой и хорошей частотой». Помимо прочего, уже есть прогресс с малыми ракетами, например, компании Isar Aerospace.