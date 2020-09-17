Названы траты России на космическую деятельность в 2021-2023 годах
Российские власти собираются выделить на выполнение государственной программы «Космическая деятельность РФ» в период до 2023 года включительно 577 миллиардов рублей. Такая цифра обозначена в пояснительной записке к проекту бюджета на плановое трёхлетие, передает ТАСС.
На будущий год запланированы траты на космос в размере 200,17 миллиарда рублей. Объём финансирования незначительно сокращён по сравнению с планами, утвержденными ранее. В текущем году расходы составят около 258 миллиардов рублей.
Расходы бюджета на достройку объектов первой очереди космодрома Восточный планируется нарастить почти на 6 миллиардов рублей только в будущем году. Там уже выполнено пять пусков, несмотря на допущенный брак.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ошибки и недоделки предполагается устранить в 2021 году одновременно с комплексной достройкой космодрома.
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