Глава Boeing признал проблемы с самолетами 737 MAX

Глава Boeing Дэйв Кэлхун на встрече с сотрудниками завода признал неполадки в лайнере 737 MAX. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Кэлхуна, компания намерена «подойти к этому вопросу номер один с признанием нашей ошибки». Он подчеркнул, что в самолете «важна каждая деталь».

На прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 Alaska Airlines во время полета выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался салон. После инцидента США приостановили эксплуатацию почти двух сотен таких самолетов до завершения проверок.