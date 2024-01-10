Глава Boeing признал проблемы с самолетами 737 MAX
Глава Boeing Дэйв Кэлхун на встрече с сотрудниками завода признал неполадки в лайнере 737 MAX. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Кэлхуна, компания намерена «подойти к этому вопросу номер один с признанием нашей ошибки». Он подчеркнул, что в самолете «важна каждая деталь».
На прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 Alaska Airlines во время полета выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался салон. После инцидента США приостановили эксплуатацию почти двух сотен таких самолетов до завершения проверок.
Проблемы с моделью Boeing 737 MAX были и ранее. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019-м в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких лайнеров приостановили на два года.
Один из крупнейших американских авиаперевозчиков United Airlines также нашел незакрепленные болты на дверях Boeing 737 MAX 9.
В свою очередь в Росавиации сообщили, что у авиаперевозчиков России в парке нет лайнеров Boeing 737 MAX 9.
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