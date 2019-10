Летчик-испытатель раскритиковал нападки США на МиГ-25

Самый быстрый советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, которому исполнилось 50 лет, был, несмотря на свои выдающиеся скоростные характеристики, в свое время сильно напугавшие военных НАТО, малоэффективен в реальном бою, потому что не имел радара для обнаружения и поражения низколетящих целей. Об этом пишет американское издание We are the Mighty. В материале поясняется, что, когда в 1976 году летчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию, американские инструкторы смогли оценить его возможности.