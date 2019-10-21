Летчик-испытатель раскритиковал нападки США на МиГ-25

Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН возмутился подобными аналитическими материалами о российской авиации. Он заявил, что заявления американского издания, как минимум, некорректны.

«Американские аналитики - маразматики. Я думал, что только политики у них впали в маразм! Самолет какого года выпуска? Шестидесятых! Для того времени этот самолет был… Когда мы пролетели над Израилем, они ничего не могли сделать. Потому что этот самолет не только перехватчик, но и разгонный для ракет. То есть увеличивает дальность ракеты за счет его скорости. Разведчик МиГ-25 РБ на высоте 21 километр он снимал всю территорию Израиля за один полет. Поэтому не надо в 2019 году сравнивать самолет 1969 года. Это пятьдесят лет разницы! Сейчас другие самолеты. Почему же они не говорят про МиГ-35? Мы весь север закрываем двумя полками. Ну, как тут сравнить? Давайте МиГ-15 сравним с МиГ-29. МиГ-25 уже нет. Они сняты с вооружения давно», - сообщил он.

Толбоев напомнил, что военным специалистам необходимо оставаться корректными к коллегам других стран и проявлять уважение к достижениям конкурентов.

«Надо быть корректными! Политикам разрешается все. А мы военные специалисты должны друг друга уважать и вести себя достойно. Если даже у них превосходство, мы это признаем и стремимся компенсировать, догнать американцев. Американцы если тоже решили так, то надо тогда быть корректными. Как военные эксперты надо уважать друг друга. Мы уважаем американцев. Да, они сильные», - заключил собеседник НСН.

МиГ-25 - советский сверхзвуковой высотный двухдвигательный истребитель-перехватчик 3-го поколения, который был спроектирован конструкторским бюро Микояна — Гуревича. Сверхзвуковая высотная двухдвигательная воздушная машина получила на Западе прозвище Foxbat (летучая лисица) благодаря своему внешнему виду. Являлся самым быстрым советским истребителем. Именно на этом самолете летчик-испытатель Магомед Толбоев встречал в 1988 году возвращавшийся из первого космического полета корабль «Буран».

