Эксперт о новейшем российском истребителе: Красиво, но бессмысленно

Модернизированный российский истребитель «Супер Сухой» получит новый двигатель, который позволит ему зависать в воздухе наподобие вертолета, сообщили «Известиям» в Минобороны РФ. Самолет оснастят двигателем АЛ-41Ф1С, который уже стоит на Су-35. Планируется, что первую партию истребителей поставят в Воздушно-космические силы до 2021 года.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что в данном случае речь идет о глубокой модернизации истребителя четвертого поколения, который, несмотря на три «плюса», к пятому поколению отнести все равно нельзя.

«Речь идет о серьезной модификации истребителя Су-30. Он получает новые двигатели, новую бортовую радиолокационную станцию и некоторые системы вооружения, включая авиационные корректируемые авиабомбы. В принципе Су-30 со старыми двигателями, со старыми бортовыми системами – это поколение 4++. Соответственно эта модификация – это 4+++. Тем более, что эти двигатели уже стоят на Су-35. Это существенно расширит возможности самого истребителя и его эффективность, но, в принципе, кардинально это ничего не изменит, потому что это все-таки истребитель четвертого поколения, который максимально приближается к пятому.

Если мы говорим о двигателях, к пятому поколению его приближает большая тяга и более высокая экономичность, но, тем не менее, он не становится от этого пятым поколением. Пятое поколение – это сверхзвуковая крейсерская скорость. Здесь этого не будет.