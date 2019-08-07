Эксперт о новейшем российском истребителе: Красиво, но бессмысленно
Авиаэксперт в эфире НСН рассказал, что анонсированный в России новейший истребитель будущего – глубоко модернизированная машина четвертого поколения.
Модернизированный российский истребитель «Супер Сухой» получит новый двигатель, который позволит ему зависать в воздухе наподобие вертолета, сообщили «Известиям» в Минобороны РФ. Самолет оснастят двигателем АЛ-41Ф1С, который уже стоит на Су-35. Планируется, что первую партию истребителей поставят в Воздушно-космические силы до 2021 года.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что в данном случае речь идет о глубокой модернизации истребителя четвертого поколения, который, несмотря на три «плюса», к пятому поколению отнести все равно нельзя.
«Речь идет о серьезной модификации истребителя Су-30. Он получает новые двигатели, новую бортовую радиолокационную станцию и некоторые системы вооружения, включая авиационные корректируемые авиабомбы. В принципе Су-30 со старыми двигателями, со старыми бортовыми системами – это поколение 4++. Соответственно эта модификация – это 4+++. Тем более, что эти двигатели уже стоят на Су-35. Это существенно расширит возможности самого истребителя и его эффективность, но, в принципе, кардинально это ничего не изменит, потому что это все-таки истребитель четвертого поколения, который максимально приближается к пятому.
Если мы говорим о двигателях, к пятому поколению его приближает большая тяга и более высокая экономичность, но, тем не менее, он не становится от этого пятым поколением. Пятое поколение – это сверхзвуковая крейсерская скорость. Здесь этого не будет.
К пятому поколению его приближает и новая бортовая радиолокационная станция, потому что признак пятого поколения – это комплексирование всех систем самолета в единый цифровой комплекс. Речь о сверхманевренности, потому что двигатель имеет изменяемый вектор тяги – для пятого поколения ничего не дает. Концепция пятого поколения подразумевает воздушный бой на средних и больших дистанциях – 40-50 и более километров. Расширенные возможности радиолокационной станции сюда как раз вписываются, а двигатель, который дает ему сверхманевренность в концепции истребителя пятого поколения – это как кортик на форме морского офицера. Красиво, висит на форме, всегда рядом – но до реального боя не дойдет. Это хорошо для авиашоу, для показательных выступлений, для высшего пилотажа», - сказал эксперт.
Ранее стало известно, что Минобороны России заказало 75 истребителей пятого поколения Су-57 вместо планировавшихся 16 машин. При этом в США выяснили, что стоимость истребителя снизилась на 20 процентов. Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в интервью НСН рассказал, с чем это может быть связано.
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