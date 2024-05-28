Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года. По его словам, Россия и Китай планируют разработать ядерную энергетическую установку, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-35 годы для совместной с КНР научной лунной станции.

На освоение Луны России и Китаю потребуются десятки лет и десятки миллиардов долларов, заявил в связи с этим главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин «Радиоточке НСН».

