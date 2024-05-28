Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции.
Отмечается, что задачей станции станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны. Конечная цель сотрудничества двух стран – возможность обеспечить присутствие человека на Луне.
Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года. По его словам, Россия и Китай планируют разработать ядерную энергетическую установку, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-35 годы для совместной с КНР научной лунной станции.
На освоение Луны России и Китаю потребуются десятки лет и десятки миллиардов долларов, заявил в связи с этим главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин «Радиоточке НСН».
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