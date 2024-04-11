Большинство россиян уверены, что человечество сможет жить на других планетах

Уточняется, что о том, что человечество может стать межпланетарным видом, заявили 66% опрошенных. Сомнение в этом высказали 28% респондентов, а остальные затруднились с ответом.

Что касается жизни на других планетах, то в неё верят 75% россиян, нереальной же её назвали 20% опрошенных.

Также 55% участников опроса считают, что такие космические события, как образование новых звезд, падение метеоритов и взрывы на Солнце, не имеют никакого влияния на их жизнь, а 35% указали на обратное.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что если земная цивилизация не станет межпланетной, то просуществует всего несколько сотен лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

