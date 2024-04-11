Большинство россиян уверены, что человечество сможет жить на других планетах
Большинство россиян уверены в том, что в будущем человечество сможет жить на других планетах. Результаты соответствующего опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что о том, что человечество может стать межпланетарным видом, заявили 66% опрошенных. Сомнение в этом высказали 28% респондентов, а остальные затруднились с ответом.
Что касается жизни на других планетах, то в неё верят 75% россиян, нереальной же её назвали 20% опрошенных.
Также 55% участников опроса считают, что такие космические события, как образование новых звезд, падение метеоритов и взрывы на Солнце, не имеют никакого влияния на их жизнь, а 35% указали на обратное.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что если земная цивилизация не станет межпланетной, то просуществует всего несколько сотен лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru