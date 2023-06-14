Etihad Airways анонсировала открытие рейсов из Санкт-Петербурга в Абу-Даби

Национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways будет обслуживать рейсы из Санкт-Петербурга в Абу-Даби, сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково».

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В сообщении говорится, что самолёты между столицей ОАЭ и Северной столицей РФ начнут летать 29 октября 2023 года. В неделю будет выполняться три рейса - по средам, пятницам и воскресеньям. Пассажиров будут перевозить лайнеры Boeing 787 Dreamliner

Вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 12:10, в Абу-Даби самолёты будут прибывать в 19:15. Обратный рейс будет отправляться в 2:45 с прибытием в «Пулково» в 8:05.

«Благодаря удобным стыковкам в аэропорту Абу-Даби, пассажиры смогут открыть для себя Бангкок, Пхукет, Мальдивы, Сингапур и другие направления Восточной Азии», - указали в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее иранская авиакомпания Mahan Air объявила запуск рейсов между Санкт-Петербургом и Тегераном, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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