Etihad Airways анонсировала открытие рейсов из Санкт-Петербурга в Абу-Даби
Национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways будет обслуживать рейсы из Санкт-Петербурга в Абу-Даби, сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково».
В сообщении говорится, что самолёты между столицей ОАЭ и Северной столицей РФ начнут летать 29 октября 2023 года. В неделю будет выполняться три рейса - по средам, пятницам и воскресеньям. Пассажиров будут перевозить лайнеры Boeing 787 Dreamliner
Вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 12:10, в Абу-Даби самолёты будут прибывать в 19:15. Обратный рейс будет отправляться в 2:45 с прибытием в «Пулково» в 8:05.
«Благодаря удобным стыковкам в аэропорту Абу-Даби, пассажиры смогут открыть для себя Бангкок, Пхукет, Мальдивы, Сингапур и другие направления Восточной Азии», - указали в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее иранская авиакомпания Mahan Air объявила запуск рейсов между Санкт-Петербургом и Тегераном, пишут «Известия».
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