Авиакомпания Red Wings отложила запуск прямых рейсов в Грузию
Перевозчик Red Wings на две недели отложил запуск прямых авиаперелетов в Грузию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее авиакомпания анонсировала полеты в Грузию со 2 июня.
Согласно обновленному плану полетов, рейсы из Сочи в Тбилиси будут выполняться по понедельникам и четвергам с 15 июня. При этом полеты из Москвы в Кутаиси стартуют с 16 июня и планируются по понедельникам, средам и пятницам.
Билеты на рейсы по этим направлениям пока недоступны.
В мае Россия приняла решение возобновить прямое авиасообщение с Грузией, а также отменила визовый режим для граждан республики, напоминает РИА ФАН.
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