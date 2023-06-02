Авиакомпания Red Wings отложила запуск прямых рейсов в Грузию

Ранее авиакомпания анонсировала полеты в Грузию со 2 июня.

Согласно обновленному плану полетов, рейсы из Сочи в Тбилиси будут выполняться по понедельникам и четвергам с 15 июня. При этом полеты из Москвы в Кутаиси стартуют с 16 июня и планируются по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на рейсы по этим направлениям пока недоступны.

В мае Россия приняла решение возобновить прямое авиасообщение с Грузией, а также отменила визовый режим для граждан республики, напоминает РИА ФАН.

