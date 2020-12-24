Эскизный проект «Союза-6» обойдется Роскосмосу в 166 миллионов рублей

«Роскосмос» выделит 166 миллионов рублей на разработку эскизного проекта ракеты-носителя «Союз-6» с двигателем РД-180, который поставляется в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации.

Как ожидается, разработка начнется в январе, а завершится к ноябрю 2021 года. Начало летных испытаний «Союза-6» на космодроме Байконур запланировано на 2025 год, ракету также будут запускать с космодрома Восточный.