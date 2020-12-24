Эскизный проект «Союза-6» обойдется Роскосмосу в 166 миллионов рублей
«Роскосмос» выделит 166 миллионов рублей на разработку эскизного проекта ракеты-носителя «Союз-6» с двигателем РД-180, который поставляется в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации.
Как ожидается, разработка начнется в январе, а завершится к ноябрю 2021 года. Начало летных испытаний «Союза-6» на космодроме Байконур запланировано на 2025 год, ракету также будут запускать с космодрома Восточный.
Ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту девять тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонн, на геопереходную орбиту - 2,3 тонны.
Ранее «Роскосмос» заключил контракт на разработку технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», сумма сделки составит около 1,5 млрд рублей.
Разработкой проекта «Енисея» займётся ракетно-космический центр «Прогресс».
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