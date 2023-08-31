Эрдоган: Истребитель KAAN совершит первый полет в 2023 году

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что истребитель пятого поколения KAAN турецкого производства может впервые подняться в воздух в конце 2023 года. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

Россия вдвое увеличила производство истребителей Су-34 и Су-35

Первый полет KAAN до конца года также анонсировал гендиректор турецкой государственной аэрокосмической компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Темел Котиль.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал большим успехом российских авиастроителей первый полет импортозамещенного SJ-100. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:АвиацияИстребительТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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