Эрдоган: Истребитель KAAN совершит первый полет в 2023 году
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что истребитель пятого поколения KAAN турецкого производства может впервые подняться в воздух в конце 2023 года. Об этом сообщила газета Daily Sabah.
Первый полет KAAN до конца года также анонсировал гендиректор турецкой государственной аэрокосмической компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Темел Котиль.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал большим успехом российских авиастроителей первый полет импортозамещенного SJ-100. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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