Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран
30 октября 202410:31
Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран с 31 октября, соответствующее сообщение размещено на сайте авиакомпании.
При этом указывается, что Emirates продлила приостановку рейсов в Багдад (Ирак) до 14 ноября включительно. Там отметили, что это направление обслуживается аффилированной с Emirates бюджетной авиакомпанией flydubai.
Ранее Emirates приостанавливала полеты в Иран после атаки Тегерана на Израиль с применением беспилотников и ракет 1 октября, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru