Emirates опровергла слухи о приостановке полетов в Россию
Авиакомпания Emirates не намерена приостанавливать рейсы в Россию. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме», - заявили в авиакомпании.
В четверг ряд Telegram-каналов опубликовали сообщения о возможной приостановке полетов Emirates в Россию в четверг
Из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика Red Wings более 1,2 тысячи россиян застряли в турецкой Анталье. Следственный комитет возбудил уголовное дело против компании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru