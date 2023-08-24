Emirates опровергла слухи о приостановке полетов в Россию

«Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме», - заявили в авиакомпании.

В четверг ряд Telegram-каналов опубликовали сообщения о возможной приостановке полетов Emirates в Россию в четверг

Из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика Red Wings более 1,2 тысячи россиян застряли в турецкой Анталье. Следственный комитет возбудил уголовное дело против компании, передает «Радиоточка НСН».

