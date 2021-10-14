Экстремистам запретят работать пилотами и бортпроводниками

Экстремистам решили запретить работать пилотами и бортпроводниками. Об этом говорится в решении правительственной Комиссии по законопроектной деятельности, сообщает «Газета.Ru».

Соответствующим положением будет дополнен Воздушный кодекс, рассказал член Комиссии, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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По его словам, основанием для включения человека в список станет привлечение к уголовной ответственности по статьям УК о террористической или экстремистской деятельности. Речь идет в том числе об осужденных за публичное оправдание терроризма или его пропаганду, а также за публичные призывы к экстремизму и о действиях, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Груздев пояснил, что инициатива направлена на обеспечение защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в рамках рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Генпрокурор России Игорь Краснов ранее предложил приравнять оправдание и пропаганду нацизма к экстремизму.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкстремизмПилоты
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