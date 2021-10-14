Экстремистам запретят работать пилотами и бортпроводниками
Экстремистам решили запретить работать пилотами и бортпроводниками. Об этом говорится в решении правительственной Комиссии по законопроектной деятельности, сообщает «Газета.Ru».
Соответствующим положением будет дополнен Воздушный кодекс, рассказал член Комиссии, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По его словам, основанием для включения человека в список станет привлечение к уголовной ответственности по статьям УК о террористической или экстремистской деятельности. Речь идет в том числе об осужденных за публичное оправдание терроризма или его пропаганду, а также за публичные призывы к экстремизму и о действиях, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.
Груздев пояснил, что инициатива направлена на обеспечение защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в рамках рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Генпрокурор России Игорь Краснов ранее предложил приравнять оправдание и пропаганду нацизма к экстремизму.
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