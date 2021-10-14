Экстремистам запретят работать пилотами и бортпроводниками

По его словам, основанием для включения человека в список станет привлечение к уголовной ответственности по статьям УК о террористической или экстремистской деятельности. Речь идет в том числе об осужденных за публичное оправдание терроризма или его пропаганду, а также за публичные призывы к экстремизму и о действиях, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Груздев пояснил, что инициатива направлена на обеспечение защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в рамках рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Генпрокурор России Игорь Краснов ранее предложил приравнять оправдание и пропаганду нацизма к экстремизму.



