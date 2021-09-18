СМИ: Летевший в Париж самолет вернулся в Пекин из-за возгорания
18 сентября 202106:17
Выполнявший рейс AF393 Пекин-Париж самолет авиакомпании Air France вернулся в аэропорт Шоуду из-за возгорания в салоне. Об этом сообщает газета «Бэйцзин жибао».
По данным издания, инцидент произошел в субботу в 03:50 по местному времени (22:50 в пятницу по Москве). Пострадавших нет, все пассажиры успешно доставлены в аэропорт вылета.
Как рассказали очевидцы, при взлете они услышали хлопок, затем в салоне появился запах гари. В Air France пока не объяснили причины ЧП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru