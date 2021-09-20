Рейс Анталья-Екатеринбург экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки
Летевший из Антальи в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за смерти пассажирки. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на «Уральские авиалинии».
«Во время выполнения рейса U6-1070 по маршруту Анталья — Екатеринбург у пассажирки ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи», — рассказали в авиакомпании.
Пассажирка скончалась до прибытия в воздушную гавань.
Как сообщили в аэропорту Сочи, самолет готовится к вылету в Екатеринбург, рейс должен прилететь в уральскую столицу в 14:50.
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