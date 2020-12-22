КНР осуществила первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8

Китай во вторник произвел первый успешный запуск ракеты-носителя «Чанжэн-8», на борту которой находится пять спутников, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в 12:37 по местному времени, подъемная масса ракеты составила 356 тонн, высота – 50,3 метра.

В Китае заявили, что запуск ракеты стал успешный стартом для развития в стране коммерческих запусков, по которым КНР собирается обеспечить себе лидирующие позиции.



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ФОТО: РИА Новости//Антон Денисов
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