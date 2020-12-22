КНР осуществила первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8
Китай во вторник произвел первый успешный запуск ракеты-носителя «Чанжэн-8», на борту которой находится пять спутников, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в 12:37 по местному времени, подъемная масса ракеты составила 356 тонн, высота – 50,3 метра.
Ini proses launching yg singkat, masuk awan menghilang.— Daemoen (@Mentimoen) December 22, 2020
Launching kali ini sdh diumumkan sukses. Cuma seberapa jauh kemampuan CZ8 diperagakan, belum ada rincian. pic.twitter.com/lYePtWl9yw
В Китае заявили, что запуск ракеты стал успешный стартом для развития в стране коммерческих запусков, по которым КНР собирается обеспечить себе лидирующие позиции.
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