КНР осуществила первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8

Китай во вторник произвел первый успешный запуск ракеты-носителя «Чанжэн-8», на борту которой находится пять спутников, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в 12:37 по местному времени, подъемная масса ракеты составила 356 тонн, высота – 50,3 метра.